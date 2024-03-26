Песков: рано говорить о реакции России в случае причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это связано с тем, что на данный момент идёт следствие.
«Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.
Также посол России в США Анатолий Антонов заявил, что направление бегства боевиков после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» свидетельствует о том, что режим в Киеве стал террористическим.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США после теракта отмазывают Украину, прикрывая Владимира Зеленского упоминанием ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.