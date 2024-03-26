Антонов: киевский режим стал террористическим, если привечает у себя террористов
По словам дипломата, любой гражданин Российской Федерации задаётся вопросом, почему эти бандиты стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы.
При этом Антонов подчеркнул, что не понимает, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе.
«Это лишь говорит о том, что в действительности, по сути, режим Зеленского стал террористическим, если он привечает у себя этих террористов», — сказал посол.
Ранее Антонов заявил, что бегство боевиков к границе с Украиной после теракта вызывает вопросы.
Также сообщалось, почему в США утверждают о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские информационные террористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе».