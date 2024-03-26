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Антонов: киевский режим стал террористическим, если привечает у себя террористов

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Направление бегства боевиков после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» свидетельствует о том, что режим в Киеве стал террористическим, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, любой гражданин Российской Федерации задаётся вопросом, почему эти бандиты стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы.

При этом Антонов подчеркнул, что не понимает, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе.

«Это лишь говорит о том, что в действительности, по сути, режим Зеленского стал террористическим, если он привечает у себя этих террористов», — сказал посол.

Ранее Антонов заявил, что бегство боевиков к границе с Украиной после теракта вызывает вопросы.

Также сообщалось, почему в США утверждают о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские информационные террористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе».

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