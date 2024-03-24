«Вывести из-под подозрения»: почему в США утверждают о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»

Любые заявления властей США о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», звучащие до завершения следствия, должны считаться уликами, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на слова официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о непричастности Киева к теракту. По мнению экспертов, подобными заявлениями Соединённые Штаты пытаются отвести подозрения от своих подопечных и запутать картину произошедшего.

До окончания расследования теракта в «Крокус Сити Холле» любые высказывания представителей администрации США, направленные на оправдание киевского режима, должны рассматриваться как улики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пока следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Так российский дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, в котором чиновница утверждает, что Украина никак не связана с трагическими событиями 22 марта.

«Всю полноту ответственности за это нападение несёт ИГИЛ*. Украина никоим образом не была к этому причастна», — говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности, распространённом западными СМИ.

Кроме Уотсон, с аналогичным заявлением в интервью телеканалу ABC News выступила вице-президент США Камала Харрис. При этом она возложила ответственность за произошедшее на ИГИЛ-К, отделение «Исламского государства» в Афганистане и Пакистане — «Вилаят Хорасан».

По словам Захаровой, политические элиты США за прошедшие десятилетия «поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и во всяческих инсценировках».

«Большой вопрос»

Добавим, что практически сразу после появления информации о трагедии в «Крокус Сити Холле» о невиновности киевского режима заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В настоящее время ничто не указывает на то, что к нападению были причастны Украина или украинцы. Но опять же, информация (о произошедшем. — RT) поступила только что. Мы её изучаем. Но на столь раннем этапе я бы не стал говорить о каких-либо связях с Украиной», — заявил он во время брифинга для прессы.

Мария Захарова тогда отметила, что такая реакция американских властей на теракт в Подмосковье вызывает большие вопросы.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности — большой вопрос. Если у США или каких-либо других стран были достоверные данные на этот счёт, то их надо незамедлительно передать российской стороне. Если же таких данных нет, то ни Белый дом, ни кто-либо ещё не имеет права выдавать кому-либо индульгенцию», — сказала российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Стоит отметить, что после заявления о непричастности Украины к теракту Эдриенн Уотсон написала 23 марта на своей странице в соцсети X, что Вашингтон якобы предупреждал Москву о готовящихся на российской территории терактах.

«Ранее в этом месяце власти США располагали информацией о планировавшемся в Москве теракте, потенциально нацеленном на большие скопления людей, в том числе концерты, из-за чего Госдепартамент выпустил публичное предупреждение для американцев, находящихся в России. Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой — «обязанностью предупреждать», — написала она.

После этого ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщил, что переданные США данные носили общий характер. По словам собеседника агентства, «такая информация действительно поступала», но она была «без какой-либо конкретизации».

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон не передавал российской стороне каких-либо релевантных разведданных ни до, ни после теракта.

«Нет, никаких контактов не было. Даже элементарно слов соболезнования россиянам передано через посольство не было. Американцы ограничились лишь этими общего плана заявлениями по линии пресс-служб», — приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, 7 марта посольство США в России разместило на своём официальном сайте предупреждение, что в Москве возможны террористические атаки в местах скопления людей, в том числе на концертах. В связи с этим американским гражданам рекомендовалось избегать подобных мест в течение двух суток. В то же время на русскоязычной версии сайта посольства США такого сообщения опубликовано не было. Однако аналогичные рекомендации своим гражданам выпустил британский МИД (со ссылкой на заявление американских дипломатов).

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале указала на то, что подобную информацию необходимо передавать по линии спецслужб.

«Недорогие «партнёры»! Если у вас есть конкретная информация, её надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет, то это пособничество», — написала она.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались несколько вооружённых людей. Они начали расстреливать посетителей, после чего подожгли помещения и скрылись.

По данным СК РФ, на 24 марта 137 человек числятся погибшими, по информации Минздрава Московской области, в больницах области и столицы остаются 110 пострадавших в результате теракта. На месте трагедии продолжается разбор завалов.

23 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил, что все исполнители теракта были найдены и задержаны. После нападения они попытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы, сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Федеральная служба безопасности России и другие ведомства работают над выявлением всех пособников террористов. По словам президента, страна столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей.

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — сказал президент.

«Всё на поверхности»

Заявления официальных лиц США о том, кто стоит за нападением на «Крокус Сити Холл», являются несостоятельными и не выдерживают критики, считают опрошенные RT эксперты и аналитики.

«Заявления представителей Совета нацбезопасности США и других официальных лиц Вашингтона бездоказательны. Они делаются в попытке навязать свою версию, чтобы вывести из-под подозрения истинных ответственных — тех, кто планировал и организовывал этот теракт», — подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Здание посольства США в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Реальные бенефициары нападения на мирных российских граждан очевидны, считает аналитик.

«За этим терактом стоит Украина, Главное управление разведки, которое организовало теракт «под чужим флагом». США скармливают версию о причастности к этому ИГИЛ, чтобы освободить Киев от ответственности за то, что именно он спланировал и осуществил этот теракт руками людей, которые вчера были задержаны», — констатировал Коротченко.

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также полагает, что своими заявлениями Вашингтон хочет запутать картину произошедшего. Несмотря на явное различие методов и попытку задержанных уйти в сторону Украины, официальные лица США своими заявлениями хотят закрепить в информационном поле якобы имеющую место связь нападавших с террористами из ИГИЛ, сказал эксперт.

«Это не игиловцы, а нелюди, которые за деньги расстреляли десятки граждан России, а потом пытались скрыться. Это идёт вразрез со всеми известными методами, которыми оперируют террористы ИГ. Непонятно, какое прочтение ситуации нам хотят всучить американцы. Мы всё видим своими глазами. Особенно после того, как президент России сообщил о приготовленном «окне» для проникновения на территорию Украины. Какие ещё нужны доказательства? Остаётся только констатировать факты», — подчеркнул Гончаров.

Более того, некоторые западные пропагандисты пытаются обвинить Россию в том, что она якобы намеренно пытается «привязать» к этому событию Украину, отметил аналитик.

«Ничего нового эти пропагандисты придумать не могут. Они лгут о том, что якобы мы сами расстреляли своих граждан, чтобы президент Путин перевёл стрелки на Украину. Будем откровенны: большего маразма придумать нельзя. Интересантов этой трагедии нужно искать на территории Украины, в её Главном управлении разведки, а также в руководстве США и Британии. Никого больше искать не имеет смысла — всё на поверхности», — резюмировал собеседник RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.