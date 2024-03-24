Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что до окончания расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» любое оправдание Киева со стороны Вашингтона должно рассматриваться как улика.

Об этом дипломат написала в Telegram.

«Пока следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что американские либеральные демократы занимаются финансированием террористической деятельности киевской ОПГ на протяжении многих лет.

Ранее Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».