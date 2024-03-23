Захарова: США и Украина не смогли согласовать единую версию теракта в «Крокусе»

США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, согласно которому за терактом стоял ИГИЛ*.

«А вот американские подопечные в Киеве заявляют, что это Россия совершила теракт. Вы посмотрите, как заврались в Белом доме и на Банковой — даже не могут согласовать общую версию», — отметила Захарова.

Ранее дипломат ответила Владимиру Зеленскому на обвинения российской стороны в случившемся в «Крокус Сити Холле».

Глава Госдепа США Энтони Блинкен осудил теракт.

По данным СК России, число погибших в результате ЧП увеличилось до 133.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.