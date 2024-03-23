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Глава Госдепа США осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен осудил теракт в «Крокус Сити Холле».
Глава Госдепа США осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
  • AP
  • © Amr Nabil

«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших... Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей», — заявил он.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В МЧС России опубликовали список погибших.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее сообщила, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и поделились ими с российской стороной, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.

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