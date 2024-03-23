Захарова ответила Зеленскому на обвинение России в теракте в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому на обвинения российской стороны в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — заявила она.

По словам Захаровой, ни одно проклятие не могло бы уничтожить Зеленского так мощно, как его саморазоблачительное заявление.

«Никогда не забывайте! Ради тех, кто вчера не вернулся домой, ради всех, кто на передовой, ради «Аллеи ангелов» — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!» — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.