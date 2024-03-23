RT в Telegram
Подпишись

Захарова ответила Зеленскому на обвинение России в теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому на обвинения российской стороны в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — заявила она.

По словам Захаровой, ни одно проклятие не могло бы уничтожить Зеленского так мощно, как его саморазоблачительное заявление.

«Никогда не забывайте! Ради тех, кто вчера не вернулся домой, ради всех, кто на передовой, ради «Аллеи ангелов» — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!» — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить