Воробьёв объявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая ещё продолжается», — сообщил он.

По словам Воробьёва, за сутки из-под завалов достали 133 тела погибших, кроме того, в больницах врачи борются за жизни 107 человек.

«Ночью приступим к созданию проёма с западной стороны «Крокуса», это позволит облегчить доступ к концертному залу», — добавил он.

24 марта должна быть завершена поисковая операция, сказал Воробьёв.

В МЧС ранее обновили данные о погибших при теракте в «Крокусе».