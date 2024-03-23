Воробьёв: основная часть операции в «Крокусе» может закончиться 24 марта

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что основную часть поисковой операции под завалами в «Крокус Сити Холле», где произошёл теракт, должны завершить 24 марта.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, будет сделан технологический проём с западной стороны концертного зала, чтобы в течение следующих 12-14 часов максимально облегчить доступ к залу.

«Мы понимаем, что под завалами могут находиться погибшие, тела. Для этого нам нужно провести это мероприятие в течение ночи», — рассказал Воробьёв.

Он добавил, что завтрашний день должен быть финальным и практически будет завершена поисковая операция.

Ранее в МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения в «Крокус Сити Холле».