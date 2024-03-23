Воробьёв: основная часть операции в «Крокусе» может закончиться 24 марта
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, будет сделан технологический проём с западной стороны концертного зала, чтобы в течение следующих 12-14 часов максимально облегчить доступ к залу.
«Мы понимаем, что под завалами могут находиться погибшие, тела. Для этого нам нужно провести это мероприятие в течение ночи», — рассказал Воробьёв.
Он добавил, что завтрашний день должен быть финальным и практически будет завершена поисковая операция.
Ранее в МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения в «Крокус Сити Холле».