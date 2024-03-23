Краснов: ГП окажет всемерную помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил всем прокурорам оказывать всемерную помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Всем прокурорам поручено оказывать всемерную помощь и обеспечивать права и законные интересы пострадавших в террористическом акте, а также их родных и близких», — отметил он.

Краснов также выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что семьи погибших при теракте в «Крокусе» получат выплаты в размере 3 млн рублей.