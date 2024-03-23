RT в Telegram
Подпишись

Краснов: ГП окажет всемерную помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил всем прокурорам оказывать всемерную помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Всем прокурорам поручено оказывать всемерную помощь и обеспечивать права и законные интересы пострадавших в террористическом акте, а также их родных и близких», — отметил он.

Краснов также выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что семьи погибших при теракте в «Крокусе» получат выплаты в размере 3 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить