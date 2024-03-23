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ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Семьи погибших при теракте в «Крокусе» получат выплаты в размере 3 млн рублей

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Власти помогут семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно», — сказал глава области.

Ежемесячные выплаты будут получать и дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии.

«Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — подчеркнул Воробьёв.

Глава ФСБ России Александр Бортников уже доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

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