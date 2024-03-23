В МЧС обновили данные о погибших при теракте в «Крокусе»

В МЧС России обновили данные по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Предварительный список погибших в Московской области дополнен на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 21:00 (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении ведомства.

В перечне фигурируют 29 фамилий.

В МЧС уточнили, что список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.

Ранее в нём было 13 фамилий.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.