В МЧС обновили данные о погибших при теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
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«Предварительный список погибших в Московской области дополнен на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 21:00 (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении ведомства.
В перечне фигурируют 29 фамилий.
В МЧС уточнили, что список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.
Ранее в нём было 13 фамилий.
По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.