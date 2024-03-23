RT в Telegram
Подпишись

В МЧС обновили данные о погибших при теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
В МЧС России обновили данные по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
В МЧС обновили данные о погибших при теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости
  • © Следственный комитет РФ

«Предварительный список погибших в Московской области дополнен на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 21:00 (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении ведомства.

В перечне фигурируют 29 фамилий.

В МЧС уточнили, что список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.

Ранее в нём было 13 фамилий.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить