Работавший гардеробщиком подросток спас больше сотни людей в «Крокусе»

Работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

В тот вечер Ислам подрабатывал в гардеробе. Сначала он услышал непонятные звуки и подумал, что что-то не так с эскалатором. Но потом звуки усилились, он увидел бегущих вниз людей.

«Все бежали в одну дверь и столпились около выхода через «Экспо», потому что главные двери были захвачены террористами. Я видел их, они были надо мной. Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: «Стреляют-стреляют, дайте пройти!» — и открыл дверь», — рассказал RT Ислам.

Через этот выход, по его словам, он вывел на улицу больше сотни человек. Помогло и то, что подросток много раз работал в «Крокусе» и прекрасно знал расположение его входов и выходов. Некоторых людей приходилось в буквальном смысле выводить.

«Люди были в шоке, кто-то плакал, кто-то кричал, были и те, кто просто стояли на месте и не знали, что им делать. Я говорил им, куда идти», — говорит Ислам.

Ислам учится в девятом классе, увлекается футболом и в будущем мечтает стать айтишником.

Про спасение говорит, что просто делал свою работу и действовал по инструкции.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов сообщил, что спасатели разобрали 63 кубометра завалов в «Крокус Сити Холле».