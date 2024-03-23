«Которых удалось идентифицировать»: в 10:00 мск власти Подмосковья опубликуют список погибших при теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
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23 марта 2024
Генсек Интерпола заявил о готовности оказать поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.
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Центральное духовное управление мусульман России потрясено чудовищным преступлением в «Крокус Сити Холле».
«Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников ещё теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества — экстремизма и терроризма, которые, сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны — России», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.
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Товарищеский матч Россия — Парагвай отменён в связи с терактом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба сборной России по футболу.
«Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени. Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объёме».
Игра должна была состояться 25 марта.
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Жители Риги скорбят о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
«Искренне признательны всем латвийцам, которые не остались равнодушными к чудовищной трагедии и разделяют боль с народом России в этот непростой момент», — говорится в сообщении дипведомства РФ в Латвии.
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Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», следует из данных Минздрава Подмосковья.
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «потрясён известием о серьёзном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье», передаёт ТАСС.
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Культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве отменили в эти выходные после трагедии в «Крокус Сити Холле».
Также организаторы выставки выразили соболезнования семьям погибших в теракте.
«Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в тексте.
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Напомним, что в Москве и Подмосковье организованы пункты сдачи крови для пострадавших в теракте.
Так, Центр крови ФМБА России осуществляет приём доноров крови и её компонентов с 08:30 мск.
Также организованы донорские центры на «Беговой» (ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1), в Царицыне (ул. Бакинская, д. 31), на «Шаболовской» (ул. Шаболовка, 57).
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В городах России появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта.
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Тушение очагов пожара займёт ещё полтора-два часа, сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда в ходе совещания оперативного штаба.