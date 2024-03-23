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«Которых удалось идентифицировать»: в 10:00 мск власти Подмосковья опубликуют список погибших при теракте в «Крокусе»

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Роман Шимаев
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 10:00 мск будет опубликован список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье из числа тех, кого уже удалось идентифицировать. Согласно данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Ещё свыше 100 человек пострадали, следует из данных регионального Минздрава.
«Которых удалось идентифицировать»: в 10:00 мск власти Подмосковья опубликуют список погибших при теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 23 марта 2024

    Генсек Интерпола заявил о готовности оказать поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

  • Центральное духовное управление мусульман России потрясено чудовищным преступлением в «Крокус Сити Холле».

    «Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников ещё теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества — экстремизма и терроризма, которые, сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны — России», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

  • Товарищеский матч Россия — Парагвай отменён в связи с терактом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

    «Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени. Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объёме».

    Игра должна была состояться 25 марта.

  • Жители Риги скорбят о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Искренне признательны всем латвийцам, которые не остались равнодушными к чудовищной трагедии и разделяют боль с народом России в этот непростой момент», — говорится в сообщении дипведомства РФ в Латвии.

  • Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», следует из данных Минздрава Подмосковья.

  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «потрясён известием о серьёзном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье», передаёт ТАСС.

  • Культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве отменили в эти выходные после трагедии в «Крокус Сити Холле».

    Также организаторы выставки выразили соболезнования семьям погибших в теракте.

    «Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в тексте.

  • Напомним, что в Москве и Подмосковье организованы пункты сдачи крови для пострадавших в теракте.

    Так, Центр крови ФМБА России осуществляет приём доноров крови и её компонентов с 08:30 мск.

    Также организованы донорские центры на «Беговой» (ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1), в Царицыне (ул. Бакинская, д. 31), на «Шаболовской» (ул. Шаболовка, 57).

  • В городах России появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта.

  • Тушение очагов пожара займёт ещё полтора-два часа, сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда в ходе совещания оперативного штаба.

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