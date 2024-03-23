«Скорбит вся страна»: Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокусе»

24 марта объявлено в России днём траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», заявил Владимир Путин в своём обращении. По словам президента, вместе с семьями погибших скорбит вся страна, весь российский народ. Наряду с этим во всех регионах России вводятся дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Все исполнители, организаторы и заказчики этого «кровавого, варварского» террористического акта понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул глава государства. На данный момент задержаны 11 террористов, в том числе четверо исполнителей теракта.

Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днём общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ.

В начале своей речи президент выразил благодарность экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы избежать ещё больших потерь, а также отметил простых граждан, которые в первые минуты после трагедии оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура», — сказал Путин.

При этом во всех субъектах РФ вводятся дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера: «Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление».

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Согласно последним данным, жертвами теракта стали 133 человека, установлены личности 41 погибшего. Также зарегистрированы 127 пострадавших.

«Варварский теракт»

По словам главы государства, произошедшее является «кровавым, варварским террористическим актом», который был цинично спланирован и организован в целях массового убийства мирных граждан.

«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

«Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — сказал он, добавив, что Россия рассчитывает на взаимодействие со странами в борьбе с общим врагом — международным терроризмом.

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По его словам, террористов, убийц, нелюдей ждёт одна незавидная участь — возмездие и забвение, у них нет будущего.

«Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплочённость и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас», — заявил российский лидер.

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«Пытались скрыться и двигались в сторону Украины»

Владимир Путин также сообщил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» были найдены и задержаны.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент России, подчеркнув, что всего задержаны 11 человек.

По его словам, ФСБ России совместно с другими силовыми ведомствами работает над выявлением и вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

«Повторю: следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить все детали преступления», — констатировал Путин.