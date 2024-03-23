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Минюст: система бесплатной юридической помощи Подмосковья переведена в состояние готовности

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Система бесплатной юридической помощи Московской области переведена в состояние готовности, сообщили в Министерстве юстиции.

«Начиная с сегодняшнего дня сотрудники Государственного юридического бюро Московской области оказывают бесплатную юридическую помощь пострадавшим в результате трагедии в «Крокус Сити Холле», — сообщили в ведомстве.

Специалисты окажут помощь пострадавшим и их семьям, в Госюрбюро могут обратиться граждане, которым требуются правовые консультации в связи с последствиями трагедии.

Министерство сообщило контакты для связи по вопросам бесплатной юридической помощи: +7 (498) 602-32-32 (доб. 50416), +7 (929) 540-08-68.

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