Кадыров: бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать устроивших теракт в Подмосковье
- РИА Новости
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«Чеченские бойцы прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов в районе трёх часов ночи и незамедлительно приступили к прочёсыванию местности, совместно с ЦСН ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России. С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски», — сообщил Кадыров.
При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал, подчеркнул глава Чечни.
23 марта ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».
По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.
Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.