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В Белом доме снова заявили, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе»

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Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон выступила с утверждением, что Украина не причастна к теракту в Красногорске.

Об этом информирует РИА Новости.

«ИГИЛ* несёт полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и соболезнуют близким погибших. При этом в контексте теракта она отметила, что ИГИЛ* — общий враг, который должен быть побеждён везде.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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