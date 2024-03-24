В Белом доме снова заявили, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе»
Об этом информирует РИА Новости.
«ИГИЛ* несёт полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и соболезнуют близким погибших. При этом в контексте теракта она отметила, что ИГИЛ* — общий враг, который должен быть побеждён везде.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.