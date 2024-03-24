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В Белом доме осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

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США осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и соболезнуют близким погибших, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Соединённые Штаты решительно осуждают чудовищный теракт в Москве. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких, и тем, кто был ранен или пострадал», — цитирует её РИА Новости.

При этом в контексте теракта в «Крокусе» Жан-Пьер отметила, что ИГИЛ* — общий враг, который должен быть побеждён везде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США и Украина заврались — не смогли согласовать единую версию теракта в подмосковном «Крокусе».

Владимир Зеленский обвинил Россию в случившемся в «Крокус Сити Холле».

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала выразила мнение, что нападение террористов на «Крокус Сити Холл» было не терактом ИГИЛ, а заказной политической атакой на Россию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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