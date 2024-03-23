Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ к заказной политической атаке на «Крокус»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала выразила мнение, что нападение террористов на «Крокус Сити Холл» было не терактом ИГИЛ*, а заказной политической атакой на Россию.

Об этом пишет РИА Новости.

«ИГИЛ* не имеет к этому никакого отношения. Это не обычный террористический акт, причина которому — идеология», — заявила она, предположив, что речь идёт о заказном массовом убийстве.

Кнайсль выразила мнение, что это организованное преступление, имеющее политические основания, действие против конкретного государства.

Сами террористы, не движимые идеологией, просто хотели заработать денег, добавила она.

Ранее представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Черняк заявил, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также утверждал, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокусе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому на обвинения российской стороны в теракте в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.