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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В ГУР Минобороны Украины отрицают причастность к теракту в «Крокусе»

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Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Черняк.

«Украина непричастна к этому теракту», — сказал Черняк в комментарии агентству РБК-Украина. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в российском «Крокус Сити Холле».

Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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