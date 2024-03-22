В ГУР Минобороны Украины отрицают причастность к теракту в «Крокусе»
«Украина непричастна к этому теракту», — сказал Черняк в комментарии агентству РБК-Украина. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в российском «Крокус Сити Холле».
Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.
RT ведёт онлайн-трансляцию.