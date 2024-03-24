«Со всех континентов выражают соболезнования»: в России проходит общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе»

В России в воскресенье, 24 марта, проходит общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате этих событий пострадали 287 человек, из которых 133 погибли. В министерстве также заявили, что в «Крокус» для разборки повреждённых сооружений и расчистки завалов прибыла тяжёлая техника. Между тем ряд российских перевозчиков выразили намерение бесплатно оказать помощь пострадавшим в теракте и их близким.

В России в воскресенье, 24 марта, проходит день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

О решении утвердить траур по всей стране 23 марта объявил Владимир Путин. Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Глава государства добавил, что вместе с ними скорбит вся страна. Путин также подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

По последним данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 154 человека. 133 человека погибли, среди них трое детей.

В ночь на 24 марта в ведомстве также продемонстрировали кадры дальнейшей работы на месте пожара в «Крокус Сити Холле». На объект для разборки повреждённых сооружений и расчистки завалов прибыла тяжёлая техника, благодаря работе которой спасатели смогут попасть внутрь здания.

Вечером 23 марта в московском Департаменте здравоохранения заявили, что свыше 4 тыс. человек пришли в донорские центры сдать кровь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Между тем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности всех участвовавших в спасении людей в ходе теракта для присвоения им наград.

«При расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в сообщении ведомства.

Ряд российских перевозчиков выразили намерение бесплатно оказать помощь пострадавшим в теракте и их близким. Как следует из сообщения Росавиации, «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia готовы организовать бесплатные перелёты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших.

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В РЖД также заявили, что готовы бесплатно перевезти родственников пострадавших и погибших в Москву и из Москвы.

Тем временем в МИД России обратили внимание на международную реакцию на события в «Крокус Сити Холле». Как говорится в сообщении ведомства, сразу после появления первой информации о теракте на официальные страницы министерства в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с нашей страной от неравнодушных граждан со всего мира.

«На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», — заявили в МИД РФ.

Замгенсека ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил, что совершившие теракт должны понести суровое наказание.

«Терроризм не имеет оправданий, а совершившие его нелюди должны понести суровое наказание. Я шокирован зверским убийством террористами невинных людей: детей, женщин, мужчин», — цитирует Воронкова РИА Новости.

Он допустил, что события в «Крокус Сити Холле» могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН.