В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
По всей стране отменены массовые и развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и изменена сетка вещания телеканалов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил в своём обращении 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокусе».
Кроме того, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил 24 марта днём траура в знак солидарности с российским народом.
Также 24 марта объявили днём траура в Никарагуа и в Абхазии.