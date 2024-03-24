В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По всей стране отменены массовые и развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и изменена сетка вещания телеканалов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в своём обращении 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокусе».

Кроме того, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил 24 марта днём траура в знак солидарности с российским народом.

Также 24 марта объявили днём траура в Никарагуа и в Абхазии.