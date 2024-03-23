Додик объявил день траура в Республике Сербской в знак солидарности с Россией
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«Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России», — заявил он.
По состоянию на 17:00 мск спасатели разобрали 63 кубометра завалов в «Крокус Сити Холле».
Разбор завалов в «Крокусе» проводят полностью вручную, так как тяжёлая техника не справляется.
По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.
В МЧС России опубликовали список погибших.