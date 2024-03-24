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В Абхазии 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

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Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта днём траура в стране в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлено днём траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в тексте.

Ранее Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе».

Также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил 24 марта днём траура в знак солидарности с российским народом.

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