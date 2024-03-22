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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава Абхазии выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

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Глава Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Абхазский лидер сообщил, что был глубоко потрясён новостями о трагической гибели невинных людей в результате чудовищного теракта.

«Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание», — приводит слова президента Абхазии его пресс-служба.

Бжания добавил, что жители республики скорбят вместе с российским народом. Он пожелал стойкости родным и близким пострадавших от теракта.

Ранее сообщалось, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» осудил Европейский Союз.

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