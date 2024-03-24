МЧС: к «Крокусу» прибыла тяжёлая техника для разборки сооружений и расчистки завалов
На место пожара в «Крокусе» прибыла тяжёлая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов.
Об этом сообщили в МЧС России.
Ранее спасатели МЧС России за день разобрали 90 кубометров завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле».
Позже в РИА Новости отметили, что разбор завалов в «Крокусе» остановили до утра из-за нехватки освещения.
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