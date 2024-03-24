МЧС: к «Крокусу» прибыла тяжёлая техника для разборки сооружений и расчистки завалов

На место пожара в «Крокусе» прибыла тяжёлая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов.

Об этом сообщили в МЧС России.

Ранее спасатели МЧС России за день разобрали 90 кубометров завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

Позже в РИА Новости отметили, что разбор завалов в «Крокусе» остановили до утра из-за нехватки освещения.