Спасатели разобрали 90 кубометров завалов на месте теракта в «Крокусе» за день

Спасатели МЧС России за день разобрали 90 кубометров завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

«Задействованы аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России. В составе группировки — робототехнические комплексы и кинологические расчёты», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ранее объявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В МЧС обновили данные о погибших. В перечне фигурируют 29 фамилий.