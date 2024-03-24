МИД: во всём мире поддерживают Россию вопреки «пляске на костях», устроенной Киевом
С таким заявлением выступили в МИД России.
«На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», — указали в министерстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские инфотеррористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе».
Также Захарова ответила Владимиру Зеленскому на обвинение России в теракте в «Крокусе».
По её словам, США и Украина не смогли согласовать единую версию теракта в «Крокусе».