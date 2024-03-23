Захарова: украинские инфотеррористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе»

Украинские информационные террористы злорадствовали во время теракта в «Крокусе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в «Крокус Сити Холле» убивали людей... Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и её руководство», — заявила она.

Дипломат пристыдила Белый дом, который выделяет деньги и оружие на подобные теракты, взращивая нацизм и ксенофобию на Украине.

К информационным террористам Захарова отнесла журналиста Дмитрия Гордона*, артиста Шевелиса Шустериса, официального представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова и других.

ФСБ ранее доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.