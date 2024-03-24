Антонов: бегство боевиков к границе с Украиной после теракта вызывает вопросы

Попытки боевиков бежать к границе с Украиной после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вызывают вопросы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом информирует ТАСС.

«Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано?» — отметил посол.

При этом Антонов подчеркнул, что сегодня эта граница серьёзно укреплена, и информация об этом неоднократно публиковалась.

Ранее в СК сообщили, что подозреваемые в теракте были задержаны недалеко от границы с Украиной.

В ФСБ заявили, что террористы пытались бежать через российско-украинскую границу.