Антонов: бегство боевиков к границе с Украиной после теракта вызывает вопросы
Об этом информирует ТАСС.
«Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано?» — отметил посол.
При этом Антонов подчеркнул, что сегодня эта граница серьёзно укреплена, и информация об этом неоднократно публиковалась.
Ранее в СК сообщили, что подозреваемые в теракте были задержаны недалеко от границы с Украиной.
В ФСБ заявили, что террористы пытались бежать через российско-украинскую границу.