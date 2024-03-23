СК: подозреваемые в теракте были задержаны недалеко от границы с Украиной

Следственный комитет сообщил, что четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в Подмосковье, были задержаны недалеко от границы с Украиной.

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними», — говорится в заявлении ведомства.

ФСБ России сообщила, что всего задержаны 11 человек, в том числе все четыре террориста, непосредственно участвовавшие в теракте в «Крокус Сити Холле». Сейчас проводится работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте.

Погибли по меньшей мере 93 человека.