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СК: подозреваемые в теракте были задержаны недалеко от границы с Украиной

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Следственный комитет сообщил, что четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в Подмосковье, были задержаны недалеко от границы с Украиной.
СК: подозреваемые в теракте были задержаны недалеко от границы с Украиной
  • РИА Новости

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними», — говорится в заявлении ведомства.

ФСБ России сообщила, что всего задержаны 11 человек, в том числе все четыре террориста, непосредственно участвовавшие в теракте в «Крокус Сити Холле». Сейчас проводится работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте.

Погибли по меньшей мере 93 человека.

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