Кремль: ведётся дальнейшая работа по выявлению пособнической базы теракта в «Крокусе»

Кремль сообщил, что проводится дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Сообщение приводит РИА Новости.

23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил главе государства Владимиру Путину о задержании 11 человек.

В том числе были задержаны все четверо террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта. Ещё 121 человек пострадал, по данным Минздрава Подмосковья.