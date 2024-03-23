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Кремль: ведётся дальнейшая работа по выявлению пособнической базы теракта в «Крокусе»

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Кремль сообщил, что проводится дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Кремль: ведётся дальнейшая работа по выявлению пособнической базы теракта в «Крокусе»
  • AP
  • © Vitaly Smolnikov

Сообщение приводит РИА Новости.

23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил главе государства Владимиру Путину о задержании 11 человек.

В том числе были задержаны все четверо террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта. Ещё 121 человек пострадал, по данным Минздрава Подмосковья.

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