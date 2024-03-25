Захарова: США после теракта отмазывают Украину, прикрывая Зеленского упоминанием ИГ

США после теракта в «Крокусе» отмазывают Украину, пытаясь упоминанием террористической группировки ИГ* прикрыть себя и созданный ими режим Владимира Зеленского.

С таким заявлением в колонке для kp.ru выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, американские политинженеры «загнали себя в ловушку» рассказами про то, что теракт в «Крокусе» совершён ИГ*.

«Отсюда и ежедневное «отмазывание» Вашингтоном своих подопечных в Киеве, и попытка прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещённой ИГИЛ*», — подчеркнула дипломат.

Ранее о якобы причастности ИГ к теракту в «Крокусе» высказался посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал не спешить с выводами.

Также Захарова заявляла, что в ФРГ спешат с версиями теракта в «Крокусе», но не подрыва СП.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.