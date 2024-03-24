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Антонов — о якобы причастности ИГ к теракту в «Крокусе»: нельзя спешить с выводами

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки ИГИЛ* к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил, что нельзя спешить с такими выводами.

По его словам, российские компетентные органы разберутся в том, кто организовал этот террористический акт.

«Я думаю, что спешить с выводами сегодня не нужно... такая работа, она требует тишины», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала выразила мнение, что нападение террористов на «Крокус Сити Холл» было не терактом ИГИЛ*, а заказной политической атакой на Россию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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