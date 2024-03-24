Захарова: в ФРГ спешат с версиями теракта в «Крокусе», но не подрыва СП

Власти Германии уже выдвигают версии теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», однако с подрывом «Северных потоков» (СП) вблизи от собственных границ так и не разобрались. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на высказывание главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая предположила, что ответственность за теракт в концертном зале несёт ответвление «Исламского государства»*.

«Когда, интересно, эта женщина с такой же уверенностью скажет что-нибудь про теракты в отношении «Северных потоков»? За полтора года в ФРГ относительно порчи собственного имущества ни одной версии не было выдвинуто официально — даже ИГИЛ не придумали», — написала дипломат в личном Telegram-канале.

Ранее о якобы причастности ИГ к теракту в «Крокусе» высказался посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал не спешить с выводами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.