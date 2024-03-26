Более 24 тысяч россиян сдали 10 тысяч литров крови для пострадавших в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«В настоящее время запасов крови и её компонентов в стране достаточно. Всенародное единение граждан России не только даёт возможность каждому проявить сострадание и солидарность, но и создаёт потенциал для формирования таких запасов крови в стране, которые позволят отразить любые возможные атаки и угрозы», — сказала руководитель агентства.
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне пообещала держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».