Более 24 тысяч россиян сдали 10 тысяч литров крови для пострадавших в «Крокусе»

Более 24 тыс. человек из 86 регионов Российской Федерации сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». За три дня донорские пункты Москвы и Подмосковья приняли 10 062 донора и заготовили 4294 л цельной крови и 279 л плазмы. Всего по всей стране было собрано 10 тыс. л цельной крови и почти 2 тыс. л плазмы.

Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В настоящее время запасов крови и её компонентов в стране достаточно. Всенародное единение граждан России не только даёт возможность каждому проявить сострадание и солидарность, но и создаёт потенциал для формирования таких запасов крови в стране, которые позволят отразить любые возможные атаки и угрозы», — сказала руководитель агентства.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне пообещала держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».