До 22 мая: суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Басманный суд в Москве в ночь на понедельник, 25 марта, арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Между тем в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что психологи оказывают помощь родственникам погибших в результате теракта, а в Департаменте труда и соцзащиты населения Москвы рассказали, что стартовала выплата единовременной материальной помощи пострадавшим в ходе событий в «Крокусе».

В ночь на понедельник, 25 марта, Басманный суд в Москве арестовал до 22 мая четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает РИА Новости, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов помещены под стражу до 22 мая.

Уточняется, что Мирзоеву 32 года, в России он были временно зарегистрирован в Новосибирске, но срок действия документа уже истёк. В суде он воспользовался услугами переводчика.

Рачабализода, 1994 года рождения, заявил суду, что не помнит, в каком российском населённом пункте был зарегистрирован. Фаридуни родился в 1998 году, на территории России был зарегистрирован в Красногорске, работал на паркетной фабрике в Подольске. В суде использовал русский язык.

Файзов родился в Таджикистане в 2004 году. Находясь в России, он некоторое время работал парикмахером в Иванове. Для общения с судьёй ему потребовался переводчик.

По данным РИА Новости, Мирзоев и Рачабализода признали свою вину в суде. Как уточняет ТАСС, Мирзоев и Рачабализода заявили, что являются гражданами Таджикистана. Ранее в МВД России отмечали, что все четверо задержанных в рамках дела о теракте в «Крокусе» являются иностранными гражданами.

Напомним: в пятницу, 22 марта, группа вооружённых людей открыла огонь по людям в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник», после чего они совершили поджог помещения. Согласно последним данным Следственного комитета, на месте теракта обнаружены тела 137 человек.

Вечером 24 марта Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в «Крокусе», в котором перечислены имена 182 человек. Из публикации следовало, что в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов выписаны. Ещё 61 пострадавший получает амбулаторную помощь.

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что психологи оказывают помощь родственникам погибших в результате теракта. Как заявили в пресс-службе ФМБА, за прошедшие сутки психологи МЧС, ФМБА, МСПП, Следственного комитета оказали поддержку большому числу семей, потерявших близких.

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«За каждой из них закреплён психолог, сопровождающий на всех этапах опознания. Эта процедура крайне тяжёлая и травматичная для родственников погибших, поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи соответствующих специалистов непрерывно», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы сообщила, что в столице и Подмосковье началась выплата единовременной материальной помощи пострадавшим в теракте людям из всех регионов.

Между тем в российском Минобороны сообщили, что военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте, вручили государственные и ведомственные награды.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, награды вручал заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Отмечается, что награждение прошло непосредственно на позициях подразделения. Бойцы получили медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия».