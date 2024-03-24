Один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» в 2018 году жил в Подольске

RT выяснил, что один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», гражданин Таджикистана Рачабализода Саидакрами Муродали, в 2018 году жил в Подольске.

Саидакрами 30 лет. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. Он утверждает, что не помнит, где был зарегистрирован в России.

Также стало известно, что мужчина женат, есть ребёнок.

По информации RT, зарегистрирован он был в квартире по улице Индустриальной в Подольске. В 2018 году его оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение правил пребывания в России. Рачабализода превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Суд обязал его совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России.

Ранее стало известно, что другой обвиняемый в нападении на «Крокус Сити Холл», Далерджон Мирзоев, женат и у него четверо детей. Он арестован на срок до 22 мая.