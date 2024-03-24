Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» женат, есть ребёнок
Второй фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Муродали Рачабализода 1994 года рождения, он женат, есть ребёнок.
Он безработный и заявил, что не помнит, где зарегистрирован в России.
В зале суда общается через переводчика.
Ранее стало известно, что другой фигурант дела о теракте Далержон Мирзоев также женат и у него четверо детей.
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