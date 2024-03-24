Crocus Group намерен сделать всё возможное для помощи пострадавшим при теракте

Российский холдинг Crocus Group приложит все усилия, чтобы помочь пострадавшим в результате теракта 22 марта. Об этом заявил президент группы компаний Араз Агаларов.

Он назвал произошедшее чудовищной трагедией и заявил, что помощь также будет оказана сотрудникам, которые лишились рабочих мест.

«Это бесчеловечное преступление не поддаётся никакому осмыслению. Более сотни невинных людей погибли из-за действий террористов», — приводятся слова Агаларова в Telegram-канале холдинга.

Ранее Crocus Group заявил, что подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» восстановят после теракта.