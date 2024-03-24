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Crocus Group намерен сделать всё возможное для помощи пострадавшим при теракте

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Российский холдинг Crocus Group приложит все усилия, чтобы помочь пострадавшим в результате теракта 22 марта. Об этом заявил президент группы компаний Араз Агаларов.
Crocus Group намерен сделать всё возможное для помощи пострадавшим при теракте
  • AFP

Он назвал произошедшее чудовищной трагедией и заявил, что помощь также будет оказана сотрудникам, которые лишились рабочих мест.

«Это бесчеловечное преступление не поддаётся никакому осмыслению. Более сотни невинных людей погибли из-за действий террористов», — приводятся слова Агаларова в Telegram-канале холдинга.

Ранее Crocus Group заявил, что подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» восстановят после теракта.

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