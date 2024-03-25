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Отличившимся при задержании участников нападения на «Крокус» бойцам вручили награды

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Военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» , вручили государственные и ведомственные награды.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, личному составу были вручены медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия».

Награды вручал заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности всех участвовавших в спасении людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» для рассмотрения вопроса о награждении.

Также пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева в беседе с RT подтвердила информацию о предстоящем награждении спасшего людей из «Крокуса» 15-летнего Ислама Халилова.

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