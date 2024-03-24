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В Совете муфтиев России подтвердили информацию о награждении 15-летнего Ислама

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Полина Полетаева
Пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева в беседе с RT подтвердила информацию о предстоящем награждении спасшего людей из «Крокуса» 15-летнего Ислама Халилова.
В Совете муфтиев России подтвердили информацию о награждении 15-летнего Ислама
  • AFP

«Это действительно так. Мы на сайте Совета Муфтиев это официально сообщили. Сейчас я как раз разговаривала с помощницей, она будет делать рассылку с координатами аккредитации на это мероприятие в пятницу. Я думаю, мы как-то это проведём достаточно кинематографично и ярко. Потому что они прихожане нашей мечети... Это будет в пятницу, во второй половине дня», — рассказала Газиева.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде 15-летнего Ислама Халилова, который спас из «Крокус Сити Холла» более 100 человек.

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