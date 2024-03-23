Бастрыкин поручил наградить людей, спасших пострадавших при теракте в «Крокусе»
Об этом ведомство сообщает в Telegram.
Отмечается, что Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте уделять особое внимание установлению личностей всех, кто принимал участие в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.
Ранее председатель Следственного комитета поручил наградить россиянина, который обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле».
Работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокусе».