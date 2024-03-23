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Бастрыкин поручил наградить людей, спасших пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности всех участвовавших в спасении людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» для рассмотрения вопроса о награждении.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Отмечается, что Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте уделять особое внимание установлению личностей всех, кто принимал участие в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.

Ранее председатель Следственного комитета поручил наградить россиянина, который обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле».

Работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокусе».

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