Глава СК поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в «Крокусе»
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«Председатель СК России поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина в попытках защитить супругу от нападавшего набросился на него и обезвредил террориста. Своими действиями он спас жизни сотни окружавших его людей.
Ранее зритель «Крокус Сити Холла» сам рассказал, как обезвредил преступника.
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».