Глава СК поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в «Крокусе»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить россиянина, который обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле».

«Председатель СК России поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина в попытках защитить супругу от нападавшего набросился на него и обезвредил террориста. Своими действиями он спас жизни сотни окружавших его людей.

Ранее зритель «Крокус Сити Холла» сам рассказал, как обезвредил преступника.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».