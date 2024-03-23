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Глава СК поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в «Крокусе»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить россиянина, который обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле».
Глава СК поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Председатель СК России поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина в попытках защитить супругу от нападавшего набросился на него и обезвредил террориста. Своими действиями он спас жизни сотни окружавших его людей.

Ранее зритель «Крокус Сити Холла» сам рассказал, как обезвредил преступника.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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