Зритель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста

Мужчина смог обезвредить одного из террористов в зале «Крокуса», когда тот перезаряжал оружие.

По его словам, он оттолкнул жену, оббежал боевика, схватил за автомат, потянул его вниз и начал бить по голове.

«Я взглянул на супругу и... увидел в её глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», — сказал мужчина в интервью телеканалу «Россия 24».

Потом к нему подбежал ещё один мужчина и помог вырубить нападавшего.

По последним данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.