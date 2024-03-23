Зритель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста
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По его словам, он оттолкнул жену, оббежал боевика, схватил за автомат, потянул его вниз и начал бить по голове.
«Я взглянул на супругу и... увидел в её глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», — сказал мужчина в интервью телеканалу «Россия 24».
Потом к нему подбежал ещё один мужчина и помог вырубить нападавшего.
По последним данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.