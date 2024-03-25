Вовлечены в группу одним из обвиняемых: суд арестовал ещё троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая ещё троих фигурантов дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, подельников в преступную группу вовлёк один из обвиняемых в совершении нападения, ранее также заключённых под стражу. В МЧС тем временем сообщили, что разобрано более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла».

В понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы арестовал ещё троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По итогам заседания суда до 22 мая заключены под стражу Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Как сообщают СМИ, речь идёт о двух родных братьях и их отце.

Все трое обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, приведший к гибели людей). Наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

По данным RT, Аминчон Исломов зарегистрирован в Твери, несколько лет назад он работал в этом городе водителем маршрутного автобуса. Кроме того, он имеет множество штрафов от ГИБДД, один из которых выписан за нарушение ПДД, повлёкшее средней тяжести вред здоровью.

Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство РФ. Работал таксистом, у него есть жена и ребёнок.

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По данным следствия, Диловара и Аминчона Исломовых в преступную группу вовлёк один из участников теракта — арестованный ранее Шамсидин Фаридуни. Источник RT сообщил, что Исломовы продали обвиняемым автомобиль, зная об их намерениях совершить теракт.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал отчёт о расследовании теракта в «Крокусе». В частности, в СК рассказали, что продолжаются следственные действия с обвиняемыми, чтобы получить значимую информацию о подготовке и совершении теракта, а также для выявления других соучастников преступления, в том числе организаторов.

Наряду с этим по изъятым вещественным доказательствам назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего, отметили в ведомстве.

Следователям поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников «Крокус Сити Холла», а также вести детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить степень организации и механизм работы систем оповещения о ЧС. Также требуется выяснить, могли ли посетители объекта оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов.

Между тем в МЧС сообщили, что спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла».

«Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчёты продолжают обследовать каждый метр завала», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах принимают участие более 150 специалистов МЧС России и 30 единиц спасательной техники.

«Террористам не удастся запугать страну»

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами Госдумы заявил, что сейчас главной задачей является забота о жертвах трагедии в «Крокусе», пациентах медучреждений, родственниках пострадавших и погибших, которым понадобится помощь.

Мишустин отметил, что в соответствии с поручением президента вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко держат ситуацию на личном контроле и информируют главу государства о происходящем.

Премьер-министр также поблагодарил врачей, пожарных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно задержали причастных, а также всех неравнодушных людей, которые, несмотря на смертельную опасность, защищали от террористов тех, кто был с ними рядом.

«Убеждён, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность — сделать всё возможное для их благополучия, для развития России», — подчеркнул Мишустин.