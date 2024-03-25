RT в Telegram
Подпишись

МЧС: спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

Короткая ссылка
Спасатели МЧС России разобрали более 90% обрушившихся конструкций концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что спасателям осталось разобрать менее 10% завалов на месте обрушения конструкций в «Крокусе».

Наиболее сложным участком в ведомстве назвали балкон зрительного зала.

«При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчёты продолжают обследовать каждый метр завала», — указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до 26 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить