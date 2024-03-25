МЧС: спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»
В сообщении отмечается, что спасателям осталось разобрать менее 10% завалов на месте обрушения конструкций в «Крокусе».
Наиболее сложным участком в ведомстве назвали балкон зрительного зала.
«При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчёты продолжают обследовать каждый метр завала», — указали в пресс-службе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до 26 марта.