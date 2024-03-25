Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до 26 марта

Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится ориентировочно до 17:00 26 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17:00 завтрашнего дня», — сказал он.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Как пишут «Вести Подмосковья», преподаватели и студенты-волонтёры средних образовательных учреждений Москвы помогают в разборе завалов здания «Крокус Сити Холл».