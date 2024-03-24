Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 137

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 137 человек, заявили в Следственном комитете.

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается», — говорится в сообщении.

К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.