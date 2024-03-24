Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 137
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«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается», — говорится в сообщении.
К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.